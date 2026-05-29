В Дагестане из-за паводков закрыт проезд к селу Бахцуг в Курахском районе

Временно остановлено движение транспорта по одному участку дороги в Дагестане, где без транспортного сообщения остается село Бахцуг в Курахском районе из-за подъема уровня реки Курах после обильных ливней 23–27 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Дагестана Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Минувшая неделя принесла в республику интенсивные ливни, спровоцировавшие осложнения на автомобильных трассах. По информации, обнародованной региональным ГКУ «Дагестанавтодор» по состоянию на 19:00 29 мая 2026 года, в результате выпадения обильных осадков 23–27 мая ограничен проезд на одной из дорожных артерий.

Без возможности автомобильного сообщения на данный момент находится единственный населенный пункт — село Бахцуг в Курахском районе. Речь идет об участке трассы подъезд от автодороги Касумкент—Курах к с. Бахцуг. Причиной закрытия пути послужил значительный подъем уровня воды в реке Курах.

Помимо свежих инцидентов, сохраняются последствия чрезвычайных ситуаций, сложившихся в конце зимы и начале весны. Согласно сводке на 28 мая, до сих пор перекрыты с организацией объездных маршрутов 16 участков, пострадавших в период неблагоприятных погодных условий 27–28 марта и 4–5 апреля. На всех направлениях специалисты проводят аварийно-восстановительные мероприятия.

В ведомстве обратились к жителям региона и его гостям с настоятельной рекомендацией: «Без крайней необходимости не выезжать в горные районы!» Поясняется, что из-за продолжающихся сильных дождей и чрезмерного увлажнения почвы в высокогорной местности высока вероятность схода снежных лавин, камнепадов, обвалов и оползней.

Станислав Маслаков