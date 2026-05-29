Из-за схода грязи с полей ограничено движение на дороге к Буденновску

Сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского края ввели временный запрет на проезд по участку региональной автодороги в Новоселицком округе из-за масштабного схода селевых масс с сельскохозяйственных угодий на асфальтовое покрытие, сообщили в ведомстве.

Вечером дорожные службы и правоохранители были вынуждены экстренно перекрыть движение на трассе, соединяющей населенные пункты Александровское, Новоселицкое и Буденновск. Как сообщили в региональной ГИБДД, причиной чрезвычайного решения стал внезапный сход селевых потоков, которые сошли с полей прямо на проезжую часть.

Ограничения затронули отрезок пути с 41-го по 57-й километр автодороги. Ориентировочно, в 19:00 по местному времени движение всех видов транспорта было полностью заблокировано. Патрульные экипажи выставлены на границах перекрытого участка для информирования водителей.

«Автомобилистам следует временно воздержаться от поездок в указанном направлении», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты, оценивающие масштабы загрязнения дорожного полотна и объемы вынесенного грунта. Сроки возобновления движения пока не называются. Власти обещают оперативно проинформировать граждан о снятии ограничений, как только дорога будет расчищена и признана безопасной для проезда. Синоптики не исключают, что причиной схода селя могли стать локальные ливни, прошедшие в данном районе. При этом дожди на Ставрополье продолжаются.

Станислав Маслаков