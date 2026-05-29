Ставрополье готовит к летнему сезону 657 детских учреждений для 90 тысяч школьников

В Ставропольском крае завершается подготовка к детской оздоровительной кампании 2025 года: 657 организаций, включая 20 загородных лагерей, готовятся принять более 90 тысяч школьников с 1 июня.

В регионе подводят итоги подготовительного этапа к летнему отдыху несовершеннолетних. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров, все 657 учреждений, задействованных в программе, практически полностью готовы к открытию сезона. В их числе — два десятка лагерей загородного типа. Ожидается, что в текущем году, аналогично предыдущему, услугами оздоровительной системы воспользуются свыше 90 тыс. ребят.

Особое внимание, по словам главы края, уделено содержательному наполнению досуга. В планах организаторов — проведение смен военно-патриотической, юнармейской, технической, физкультурно-спортивной и краеведческой направленности. Кроме того, ряд профильных мероприятий пройдет на базах учреждений дополнительного образования. Например, в Кванториумах Невинномысска и Ставрополя для школьников подготовлены «инженерные каникулы» и познавательные квесты. В центре «Сириус.26» будет организовано 34 специализированные смены, посвященные информационным технологиям, робототехнике и биотехнологиям.

Для тех семей, которые еще не выбрали место отдыха, на официальном портале краевого министерства образования опубликован актуальный реестр всех организаций, участвующих в кампании. Как подчеркнул господин Владимиров, приобрести путевку можно напрямую — обратившись в выбранный загородный лагерь, по месту учебы ребенка в школе или в государственные центры социального обслуживания населения по месту жительства.

Станислав Маслаков