Главные новости за 29 мая: Сочи

С 1 июня транспортные карты «Школьник» и «Студент» продолжат работу как электронный кошелек без предоставления скидки 50% на проезд. Оплата проезда по этим картам будет осуществляться по полному тарифу.

В Сочи к летнему сезону открыли более 20 объектов агротуризма. В Лазаревском и Хостинском районах работают «Хоста-чай», «Мацестинский чай» и обновленный комплекс «Дагомысчай».

Электрички между Сочи и Сириусом будут курсировать с интервалом 20 минут, фактически переходя на режим наземного метро. На маршруте до Красной Поляны интервал будет немного больше.

Объем строительства объектов социальной сферы в Сочи за последние два года вырос на 33%. С 2016 года в Сочи построили 12 школ, 10 детских садов и четыре многоквартирных дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Ученые научно-технологического университета «Сириус» создали наноплатформы для диагностики и лечения рака. Разработка позволяет доставлять лекарства прямо в опухоль и перепрограммировать иммунные клетки.

Почта России ввела в обращение новую серию марок, посвященных обитателям Черного моря. Марки уже поступили в почтовые отделения Сочи.

Спрос на пятизвездные отели в Адлере в 2026 году вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Динамика в Адлере оказалась значительно выше средних показателей по Краснодарскому краю, где рост спроса на гостиницы категории «пять звезд» составил 9%.

В Хостинском районе Сочи состоялась церемония старта строительства новой государственной школы на 800 мест. Школа строится полностью за счет собственных инвестиций девелопера.