Главные новости за 29 мая: Новороссийск

Новороссийская транспортная прокуратура выявила нарушения при реализации пищевой продукции в Краснодарском крае.

В Анапе в 2026 году в региональную программу капитального ремонта включены 28 многоквартирных домов, общий объем работ составит 111 видов мероприятий на сумму 591,3 млн руб.

В Новороссийске сотрудники ФСБ задержали мужчину 1993 года рождения, подозреваемого в подготовке террористического акта на железнодорожной инфраструктуре.

Первый в РФ отель тайского бренда за 3,3 млрд рублей открылся в Анапе.

В Анапе продолжают развивать гостиничную инфраструктуру высокого класса. На курорте строят 22 отеля категории «четыре» и «пять звезд». Общий объем инвестиций в проекты составляет 238 млрд руб.

В Анапе 15 пляжей получили все необходимые разрешительные документы.

В Новороссийске утром 29 мая произошел порыв магистрального водовода диаметром 720 мм после вывода системы на рабочий режим по завершении первого этапа строительно-монтажных работ в рамках капитального ремонта трубопровода на улице Магистральной.

Завершить работы по восстановлению водопровода не успевают вовремя.