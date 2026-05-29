В Ставропольском крае выявили очаги саранчи на площади более 7,8 тысячи гектаров

В Арзгирском, Левокумском, Нефтекумском, Степновском и Туркменском округах Ставропольского края зафиксировали пробуждение мароккской саранчи, в отдельных зонах уже приступили к химической обработке полей, сообщили в филиале Россельхозцентра по региону.

Фото: Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю

Специалисты филиала провели мониторинг территорий общей площадью 85,6 тыс. гектаров. Как сообщили в ведомстве, личинки мароккской саранчи обнаружены на участках, превышающих 7,8 тыс. гектаров. Средняя плотность популяции вредителя составила 1,8 экземпляра на квадратный метр — этот показатель пока не превышает экономический порог вредоносности. Однако в отдельных очагах достигнуты критические значения, что потребовало немедленного вмешательства.

На безвозмездной основе сельхозпроизводителям пяти округов передано 1530 литров инсектицидных препаратов, приобретенных за счет краевого бюджета. Этими средствами планируется охватить более 20 тыс. гектаров угодий. В целом по региону противосаранчовая кампания затронет 70 тыс. гектаров, ядохимикаты распределяются по мере возникновения потребности.

Первыми к уничтожению вредителя приступили хозяйства Левокумского, Степновского и Нефтекумского округов. В Левокумском районе обработки провели на участке, граничащем с Республикой Дагестан.

Руководитель ставропольского филиала Россельхозцентра Ольга Кузнецова отметила, что применяемые препараты показывают высокую эффективность. «Видно, что вещество подействовало очень хорошо, — констатировала она. — Кампания по борьбе с саранчой началась, и результаты операций нас обнадеживают».

Ранее в ходе совместных рейдов специалисты Ставрополья и Дагестана выявили популяцию саранчи на пастбищах по обе стороны административной границы. В соседней республике также ведется активная борьба с насекомыми-вредителями.

Станислав Маслаков