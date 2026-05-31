Более 250 предпринимателей Юга России приняли участие в акселераторах цифровой трансформации

Первый этап серии акселераторов цифровой трансформации бизнеса завершился в регионах Юга России. Мероприятия прошли в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе и на федеральной территории «Сириус». Их участниками стали представители 150 компаний крупного и среднего бизнеса, всего более 250 человек.



Программа была посвящена вопросам применения технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессах. В 2026 году организаторы сделали акцент на практической работе с цифровыми инструментами и решении прикладных задач компаний.

Как сообщила директор управления по ИИ-трансформации и технологическому развитию клиентов Юго-Западного банка Сбербанка Виктория Гаркина, в ходе акселераторов участники работали с различными цифровыми решениями и моделировали сценарии их применения в корпоративной среде.

«В прошлом году на акселераторе основное внимание уделялось обсуждению технологических трендов, а в этом году участники получили возможность протестировать инструменты для решения прикладных бизнес-задач»,— отметила госпожа Гаркина.

Одним из инструментов, которые использовались в ходе практических сессий, стала платформа ГигаЧат Бизнес для создания и управления ИИ-агентами. Участники разрабатывали цифровых помощников для решения задач в сферах документооборота, управления персоналом и правового сопровождения деятельности компаний.

По итогам отборочного этапа организаторы сформировали перечень проектов, которые продолжат участие в программе. В течение ближайших месяцев компании будут внедрять выбранные цифровые решения в свои бизнес-процессы. Финал акселератора запланирован на конец лета — начало осени 2026 года.