МЧС предупредило жителей южных районов Дагестана об угрозе оползней

Глава МЧС РФ Александр Куренков распорядился принять превентивные меры в Дагестане, где до 31 мая сохраняется угроза оползней из-за прогнозируемых ливней, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В республике Дагестан продлен период действия неблагоприятного метеопрогноза. Согласно данным Росгидромета, обильные осадки на территории региона будут фиксироваться как минимум до 31 мая 2025 года. В южных районах специалисты Роснедр предсказывают активизацию оползневых процессов.

На заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Александр Куренков дал указание прочистить русла рек и подмостовые пространства. «Обращаю внимание на необходимость расчистки русел рек, подмостовых пространств», — заявил министр в ходе обсуждения ситуации.

Днем ранее в семи районах республики ввели режим повышенной готовности. Основанием послужило резкое ухудшение погодных условий. По информации Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 28 по 30 мая местами ожидаются сильные грозовые дожди с порывами ветра, достигающими 20–23 метров в секунду.

Местные власти уже начали подготовку к возможным ЧС: усилены дежурные службы, проверяется состояние водоотводных каналов. Спасатели рекомендуют жителям южных районов, где риск схода грунта наиболее высок, временно отказаться от поездок в горную местность. В случае ухудшения обстановки предусмотрено развертывание пунктов временного размещения.

Ранее МЧС России уже предупреждало о подобных рисках: в начале мая в ряде муниципалитетов были зафиксированы локальные подтопления после продолжительных ливней. Нынешний цикл дождей, по оценкам синоптиков, может стать более интенсивным и продолжительным.

Станислав Маслаков