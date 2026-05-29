Украинского бизнесмена заочно арестовали по делу о вымогательстве у Шишкарева

Тверской районный суд Москвы удовлетворирил ходатайство следствия и заочно арестовал украинского бизнесмена Евгения Подгаецкого по делу о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) у основателя группы компаний «Дело» Сергея Шишкарева, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Подгаецкому меру пресечения в виде заключения под стражу заочно на срок два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории РФ», — огласила постановление судья.

В настоящий момент Евгений Подгаецкий находится за пределами РФ. Бизнесмен объявлен в международный розыск.

Уголовное дело в отношении Евгения Подгаецкого было возбуждено еще в феврале. Детали предъявленного обвинения в суде не оглашали.

Сергей Шишкарев — основатель и совладелец транспортно-логистической группы компаний «Дело» (включает «Трансконтейнер», Global Ports, SASCO). Штаб-квартиры компании находятся в Москве и Новороссийске. По версии Forbes, состояние господина Шишкарева оценивается в $1,7 млрд (91-е место в рейтинге богатейших бизнесменов РФ).

В январе в своем Telegram-канале Сергей Шишкарев сообщал, что Евгений Подгаецкий подал на него заявление в полицию ОАЭ, утверждая о якобы поступавших от российского бизнесмена угрозах. Господин Шишкарев эти обвинения категорически отверг, заявив, что «подобными действиями никому не угрожал и не имел никаких контактов с указанным гражданином на протяжении длительного времени». Он также информировал, что обратился в связи с данной ситуацией в российские правоохранительные органы.

