На Ставрополье с начала года выявили более 2 тысяч нарушений дорожной безопасности

Прокуратура Ставропольского края в 2026 году пресекла более 2 тыс. нарушений законодательства, касающихся безопасности дорожного движения — об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Вопросы безопасности на дорогах остаются на контроле прокурора Ставропольского края Юрия Немкина. Как рассказали в ведомстве, за 2026 год сотрудники органов зафиксировали свыше двух тысяч фактов несоблюдения норм, регулирующих дорожное движение.

Особое внимание прокуроры уделяли содержанию улично-дорожной сети. Были вскрыты случаи, когда подрядные организации не обладали нужными компетенциями, а также исполняли контрактные обязательства с низким качеством.

По итогам проверок сотрудники прокуратуры вынесли более 500 представлений, направили в суды свыше 200 исковых заявлений. Около 300 правовых актов, принятых на уровне региона, были приведены в полное соответствие с федеральным законодательством после протестов надзорного органа.

Кроме того, благодаря совместной работе с прокуратурой власти заключили контракты на оборудование всех аварийно-опасных участков трасс комплексами автоматической фиксации правонарушений. На сегодняшний день технику уже установили на шести таких отрезках.

В краевой прокуратуре уточнили, что на строительство и ремонт транспортных артерий Ставрополья в 2026 году выделили порядка 24 млрд руб. Надзорное сопровождение работ, как подчеркнули в ведомстве, осуществляется непрерывно — для достижения главной цели: обеспечения безопасности граждан.

Станислав Маслаков