Замминистра экономического развития РФ и вице-губернатор Кубани осмотрели пляжи Анапы

Замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков и вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель осмотрели пляжные территории Анапы. Они проверили готовность побережья к курортному сезону, сообщает оперштраб региона.

Сейчас пляжи продолжают просушивать и просеивать завезенный песок. Дмитрий Вахруков заявил, что пляжи фактически готовы. Большинство из тех, которые уже отсыпали, либо получили положительные заключения Роспотребнадзора, либо находятся в процессе получения.

«Сезон будет, скоро наступит для всех туристов. Анапа будет открыта в полном объеме, чего мы ждали практически два года»,— сказал замминистра.

Ранее сообщалось, что в Анапе 15 пляжей получили все необходимые разрешительные документы. Еще 29 объектов находятся на стадии прохождения экспертизы. На пляжных территориях, пострадавших от загрязнения мазутом, продолжается отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Ход работ контролирует Роспотребнадзор.

Параллельно продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. С начала операции очистили более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Вывезли около 185,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Весь объем отходов либо обезвредили, либо переработали во вторичные материалы. В работах задействованы 786 человек и 187 единиц техники.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года. На борту находилось около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате аварии в Черное море попало порядка 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

В предстоящем сезоне Анапа рассчитывает принять не менее 3 млн туристов. Рост турпотока связан со снятием запрета на купание с 1 июня. В прошлом году курорт потерял около 1,5 млн туристов, часть из них выбрали отдых в Сочи.

Уровень бронирования гостиниц и отелей Анапы на лето почти достиг 40%. Это на 10% выше прошлогоднего показателя. Цены на отдых выросли примерно на 20%. При этом Анапа сохраняет ценовое преимущество: проживание в отелях одинаковой категории стоит примерно на четверть ниже, чем в Сочи.

Мария Удовик