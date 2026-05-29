Каждое пятое киберхищение у ставропольцев превысило 1 млн рублей

В Ставропольском крае доля случаев кибермошенничества с ущербом свыше 1 млн руб. выросла более чем в четыре раза за год. Если в 2024 году на такие хищения приходилось 5% случаев, то в 2025 году — уже 22%. Об этом сообщили «Ъ-Кавказ» в Отделении Ставрополь Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

При этом наиболее распространенными остаются потери небольших сумм. По данным регулятора, на хищения до 20 тыс. руб. в прошлом году пришлось 58% случаев против 67% годом ранее.

«Что обращает на себя внимание: заметно вырос процент случаев похищения свыше 1 млн рублей — с 5% до 22%»,— отметил управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов.

Согласно результатам ежегодного опроса Банка России, в котором приняли участие около 4,6 тыс. жителей Ставропольского края, жертвами мошенников стали чуть более 3% респондентов. Еще почти 25% опрошенных сообщили, что сталкивались с мошенниками, но смогли распознать обман и избежать потери средств.

Как сообщил господин Тикунов, наиболее распространенным видом мошенничества остаются телефонные звонки и СМС-сообщения. С ними сталкивались 48,2% участников опроса. Также растет активность злоумышленников в мессенджерах и социальных сетях. Доля респондентов, столкнувшихся с мошенническими схемами в мессенджерах, увеличилась с 14% до 16,7%, а в социальных сетях — с 9% до 14,8%.

По данным Банка России, в большинстве случаев мошенники похищали собственные средства граждан — на такие случаи пришлось около 70% всех хищений. Еще 16% случаев были связаны с потерей кредитных средств.

Роман Лаврухин