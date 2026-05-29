На Дону инвесторов проектов КРТ привлекут к строительству дорог

Инвесторов проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Ростовской области намерены привлечь к строительству дорог для новых микрорайонов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта.

Минтрансом и минстроем уже подготовлены планы для трех проектов в Аксайском районе, включая реконструкцию северного подъезда к Аксаю с расширением дорожного полотна до трех-четырех полос, реконструкцию и строительство нескольких городских дорог с созданием семи транспортных развязок, включая одну существующую. Также планируется построить два примыкания к федеральной трассе М-4 «Дон».

Разработать проектную документацию и построить часть необходимой инфраструктуры застройщикам предложено за свой счет.

