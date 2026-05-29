Бастрыкин поручил возбудить дело из-за текущей крыши в МКД в Северной Осетии

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина в Северной Осетии возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после жалоб жильцов многоэтажки на протекающую крышу. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Граждане сообщают, что в течение длительного времени не могут добиться ремонта кровли от управляющей компании. В результате во время дождей вода достигает первого этажа, в квартирах мокнут стены, нарушается работа электропроводки»,— говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве добавили, что управляющая компания не осуществляет содержание дома, а денежные средства направляет на другие цели, в результате жильцы вынуждены самостоятельно проводить ремонтные работы и ликвидировать последствия затоплений.

Наталья Белоштейн