Прорыв на водопроводе в Новороссийске не успевают устранить вовремя

В Новороссийске продлены сроки аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе диаметром 720 мм по улице Магистральной после технологического порыва, произошедшего 29 мая в 06:00 по завершении первого этапа строительно-монтажных работ, передает МЦУ города.

Как уточняется, ориентировочное время завершения работ перенесено на 24:00. На период устранения аварии подача воды прекращена в ряд зон водоснабжения, включая № 3а, 3б, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 22, 29 и 32. В зоне отключения находится порядка 40,6 тыс. человек.

На время проведения работ организован подвоз воды автоцистернами по заявкам жителей.

По завершении восстановительных мероприятий водоснабжение будет полностью восстановлено. Власти подчеркивают, что признаков чрезвычайной ситуации не усматривается.

Вячеслав Рыжков