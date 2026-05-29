В Ессентуках судят бизнесмена и его сообщницу за кражу квартиры у госучреждения

В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела о хищении трехкомнатной квартиры стоимостью более 8,7 млн руб., принадлежавшей региональному госучреждению: перед судом предстанут 43-летний руководитель строительной компании из Ставрополя и 46-летняя жительница Кисловодска, обвиняемые в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили пресс-службы Главного управления МВД России и Прокуратуры по региону.

Полицейские из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Ессентукам раскрыли схему, в рамках которой местные мошенники смогли незаконно переоформить и продать трехкомнатную квартиру, находившуюся в собственности одного из краевых государственных учреждений. Как выяснило следствие, в 2024 году двое фигурантов — глава строительного бизнеса из краевого центра и его сообщница — договорились о присвоении жилплощади.

Женщина, действуя по доверенности от коммерческой организации своего подельника, получила в городском архиве Ессентуков все необходимые бумаги на объект. Хотя в выписках содержались прямые указания на настоящего владельца — госучреждение, дама сознательно умолчала об этом. Затем строитель направился в МФЦ, где подал документы на регистрацию права собственности, также скрыв информацию о законном хозяине квартиры. В результате регистратор зафиксировал переход права на подставную компанию, а та вскоре продала жильё третьему лицу.

Ущерб, причиненный государству, оценили в 8,7 млн руб. Следователи Следственного отдела ОМВД по Ессентукам квалифицировали действия каждого участника по-разному: руководителя фирмы — по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), его сообщницу — по части 5 статьи 33 и части 4 статьи 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества). Обоих фигурантов взяли под стражу ещё на стадии расследования, мера пресечения не менялась.

В настоящий момент материалы дела вместе с утвержденным обвинительным заключением переданы в Ессентукский городской суд, где и начнётся разбирательство по существу. Если вину подсудимых докажут, им грозят длительные сроки лишения свободы.

Станислав Маслаков