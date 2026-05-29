В Адыгее обсудили проблему с подъемом уровня воды в реке Кубань

В правительстве Адыгеи обсудили гидрологическую обстановку в Красногвардейском, Тахтамукайском и Теучежском районах на фоне изменений уровня воды в реке Кубань и режима сбросов с Краснодарского водохранилища. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности провел глава республики Мурат Кумпилов.

По его словам, с 26 мая в регионе действует режим ЧС, введенный из-за обильных осадков и переувлажнения почвы. При сохраняющейся нестабильности погодных условий фиксируется тенденция к снижению уровня воды в основных реках, включая Кубань и Лабу. Кумпилов подчеркнул необходимость координированного регулирования сбросов с водохранилищ для стабилизации ситуации.

Заместитель губернатора Краснодарского края Дмитрий Маслов сообщил, что в ряде территорий региона также действуют режимы ЧС и повышенной готовности. По его словам, гидроузлы Краснодарского водохранилища постепенно увеличивают сброс воды, при этом ситуация осложняется наличием около 50 потенциально опасных участков ниже по течению. Уровень воды в Кубани остается повышенным, а в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, ожидаются осадки при сохранении штормового предупреждения.

Отдельно были заслушаны доклады глав муниципалитетов о готовности к неблагоприятным погодным явлениям. По итогам совещания Мурат Кумпилов поручил усилить мониторинг уровня рек, при необходимости расширить сеть гидропостов, проверить готовность спецтехники и насосного оборудования, обеспечить наличие материалов для укрепления защитных сооружений и проверить систему оповещения населения.

