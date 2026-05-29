Двух жителей Ставрополья обвинили в использовании рабского труда

Прокуратура Кочубеевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей по обвинению в использовании рабского труда (пп. «г», «д» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Двое братьев из с. Кочубеевского ввели в заблуждение 22-летнего малоимущего предложением оказывать услуги по продаже батутов.

«Вместо этого с августа 2024 года по март 2026 года обвиняемые ограничили свободу молодого мужчины. У него отобрали мобильный телефон и документы. Применяя в отношении него насилие, злоумышленники заставляли потерпевшего выполнять строительные и иные работы бытового характера без оплаты», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело направлено прокурором в Кочубеевский районный суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн