В Клинике Екатерининская открылся новый круглосуточный стационар

Новый терапевтический стационар начал свою работу с 1 июня

Фото: пресс-служба клиника Екатерининская

Клиника Екатерининская расширяет возможности качественной помощи пациентам: в филиале на ул. Игнатова, 8А (мкр. ГМР) открылся новый круглосуточный стационар терапевтического профиля. Здесь пациенты смогут пройти диагностику, лечение и наблюдение в максимально комфортных условиях.

Стационар будет принимать пациентов по направлениям терапии, кардиологии, неврологии и ряда профилей, представленных в филиале.

Новый стационар ориентирован на пациентов, которым требуется проведение обследований, лечение, а также наблюдение в условиях круглосуточного медицинского контроля без операции.

Отделение открыто на базе современного многопрофильного филиала, где пациентам доступны расширенные возможности для полной диагностики – от консультаций врачей по всем основным направлениям до собственной лаборатории и новейшего аппарата МРТ. Это позволяет оперативно проводить необходимые обследования и формировать индивидуальный план лечения без длительного ожидания.

Фото: пресс-служба клиника Екатерининская

В стационаре предусмотрено 16 одноместных палат. Для удобства пациентов каждая палата оборудована санузлом, душем, телевизором, доступом в интернет. Также предусмотрена система питания, составляемая для каждого пациента с учётом особенностей организма. Продолжительность пребывания определяется индивидуально лечащим врачом, в среднем составляет от 3 дней. Стационар принимает пациентов старше 18 лет.

На базе стационара пациенты смогут пройти чекапы, разработанные специалистами клиники на основе международных и отечественных рекомендаций для комплексной оценки состояния организма. Доступны четыре программы: Чекап для женщин – стандартный и расширенный, Чекап для мужчин – стандартный и расширенный. Стандартные программы проходят в течение 2 дней. Для прохождения расширенных чекапов потребуется 3 дня.

«Госпитализация осуществляется по направлению врача Клиники Екатерининская, либо при наличии направления из другой клиники. После консультации со специалистами стационара определяется план дальнейшего обследования и лечения, далее, пациента размещают в одной из комфортабельных палат. Новый формат чекапов с госпитализацией в стационар объединяет углубленную диагностику, персональное сопровождение и атмосферу премиального сервиса. За несколько дней пациент получает максимально полное представление о состоянии своего здоровья, проходя обследования спокойно, последовательно и в условиях повышенного комфорта. Это уникальная возможность позаботиться о себе и своих близких — продуманно и с вниманием к каждой детали», - рассказывает Заур Магаметович Докумов, заместитель главного врача по лечебной работе Клиники Екатерининская на Игнатова.

Клиника Екатерининская на Игнатова

Адрес: Краснодар, ул. Игнатова, 8А (ГМР)

тел: 8 (861) 202-0-202

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