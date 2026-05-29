Госэкспертиза одобрила проект нового склада производителя чипсов в Новосибирске

Производителю чипсов под маркой Binggrae — «Восточной снековой компании» (ВСК) одобрили проект строительства логистического центра (второй этап) на территории промышленно-логистического парка Новосибирской области. Информация об этом появилась на сайте ГИС ЕГРЗ. Положительное заключение опубликовано 29 мая.

Проектировщиком складского центра указано ООО «Инжиниринговая компания Джемини» (ООО «ИК Джемини»). В документе отсутствуют конкретные детали, в том числе сроки строительства, площадь будущего комплекса и стоимость работ.

Согласно информации на сайте проектной организации, компанией ранее был выполнен проект строительства производственного корпуса по изготовлению снековой продукции площадью более 4,65 тыс. кв. м и пристройки к зданию — склада упаковки и тары площадью 1,7 тыс. кв. м. Завод по производству чипсов введен в эксплуатацию в 2015 году, склад гибкой упаковки — в 2024 году.

В апреле 2026 года организация сообщила, что выполнила корректировку проектной и рабочей документации по складу №2 общей площадью 4,69 тыс. кв. м для размещения продукции ВСК.

По данным «Корпорации развития Новосибирской области», предприятие выпускает свыше 6 млн коробок снековой продукции в год, в том числе 16,7 тыс. коробок готовой продукции в сутки, более 500 тыс. коробок в месяц. Порядка 10% продукции компания экспортирует в Казахстан, Узбекистан, Китай, Армению и Беларусь.

ООО «ВСК» зарегистрировано в Новосибирской области в 2013 году. Компания специализируется на производстве прочих продуктов питания. Учредителями являются Александр Курилов (90%) и Марат Таипов (10%). По данным Rusprofile, в 2025 году выручка предприятия составила 1,82 млрд руб., увеличившись на 12,5% по сравнению с 2024 годом (1,62 млрд руб.). Чистая прибыль также выросла — с 269 млн руб. до 358 млн руб. (рост на 33,2 %).

