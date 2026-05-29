В Анапе 15 пляжей получили разрешения к сезону

В Анапе 15 пляжей получили все необходимые разрешительные документы. Еще 29 объектов находятся на стадии прохождения экспертизы, говорится в сообщении правительства РФ.

На пляжных территориях, пострадавших от загрязнения мазутом, продолжается отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Ход работ контролирует Роспотребнадзор. Власти уточняют, что 15 пляжей уже полностью оформили в соответствии с требованиями, по 29 проводят оценку.

Параллельно продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. С начала операции очистили более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Вывезли около 185,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Весь объем вывезенных отходов либо обезвредили, либо переработали во вторичные материалы. В работах задействованы 786 человек и 187 единиц техники.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года. По данным экстренных служб, на борту находилось около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате аварии в Черное море попало порядка 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

В предстоящем летнем сезоне Анапа рассчитывает принять не менее 3 млн туристов. По оценке вице-президента Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексана Мкртчяна, рост турпотока связан со снятием запрета на купание с 1 июня 2026 года. В прошлом году курорт потерял около 1,5 млн туристов, часть из них выбрали отдых в Сочи.

По данным администрации Краснодарского края, уровень бронирования гостиниц, отелей и здравниц Анапы на летний сезон почти достиг 40%. Это на 10% выше показателя прошлого года. Одновременно выросла и стоимость размещения. В среднем цены на отдых увеличились примерно на 20% по сравнению с прошлым годом.

Эксперты туристического рынка отмечают, что Анапа сохраняет ценовое преимущество перед другими черноморскими курортами. Стоимость проживания в гостиницах одинаковой категории в Анапе остается примерно на четверть ниже, чем в Сочи. Это продолжает поддерживать высокий интерес к курорту со стороны семейных туристов.

Мария Удовик