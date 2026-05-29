Пострадавшим от паводка в Дагестане выплачено более 1 млрд рублей

Более 1 млрд рублей выплачено пострадавшим от паводка в Дагестане. Выплаты получили 32 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В ведомстве добавили, что завершена проведена работа по обследованию домов и направлению адресных перечней поврежденных и разрушенных домостроений. По направленным регионом заявкам ожидается принятие соответствующего решения на федеральном уровне.

Наталья Белоштейн