Пострадавшим от паводка в Дагестане выплачено более 1 млрд рублей

Более 1 млрд рублей выплачено пострадавшим от паводка в Дагестане. Выплаты получили 32 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ведомстве добавили, что завершена проведена работа по обследованию домов и направлению адресных перечней поврежденных и разрушенных домостроений. По направленным регионом заявкам ожидается принятие соответствующего решения на федеральном уровне.

Наталья Белоштейн

