ДСК поддерживает конкурсы профессионального мастерства

Организаторами мероприятия традиционно выступили Союз Строителей Воронежской области и Министерство строительства региона при поддержке Домостроительного комбината.

Местом проведения конкурса в этом году стала строительная площадка ДСК на улице Ворошилова, 10, где возводится жилой комплекс «Парад планет».

Приветствуя участников соревнований, первый заместитель генерального директора ДСК, депутат Воронежской городской Думы Андрей Бойко отметил:

– Конкурс проводится более 15-ти лет и стал уже доброй традицией. Задания формирует Национальное объединение строителей, из года в год они усложняются. ДСК на протяжении многих лет оказывает поддержку в организации этого мероприятия, предоставлении площадок, подготовке рабочих мест для конкурсантов.

Андрей Бойко также подчеркнул, что конкурс важен для строительной сферы региона, потому что помогает повышать престиж рабочих профессий и решать кадровый вопрос – один из самых актуальных для отрасли.

Монтажники КОК, каменщики, штукатуры сразились за звание лучшего специалиста в своей профессии.

Практическое задание для монтажников включало в себя изготовление конструкции, состоящей из двух фрагментов перегородок и имитации короба из гипсокартона, иными словами, нужно было собрать перегородку с оконным проемом, который прилегает к колонне.

Каменщикам необходимо было сделать два модуля: кладку конструкции, образованной двумя стенами, пересекающимися под углом 90 градусов. Согласно заданию, одна стена должна быть выложена из облицовочного стандартного кирпича. Во втором модуле – в месте сопряжения со стеной, необходимо было выполнить колонну из кирпича размером 510250 мм.

Штукатуры облагораживали поверхности гипсовой и декоративной штукатуркой.

На выполнение задания отводилось 4-6 часов в зависимости от номинации без учета перерывов.

Мастерство конкурсантов оценивало профессиональное экспертное жюри. Основные критерии – качество и аккуратность выполнения работ, соответствие чертежам, геометрическим параметрам, стандартам и требованиям, соблюдение технологий и нормативов, время выполнения задания. Учитывались также организация трудовой деятельности, обеспечение чистоты рабочего места, соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, в том числе использование необходимых средств индивидуальной защиты. Все эти параметры повлияли на итоговые баллы участников.

По результатам соревнований все участники получили дипломы, а победители и призеры регионального этапа – кубки и денежные премии. Лучшие воронежские строймастера представят наш регион на всероссийском этапе конкурса.