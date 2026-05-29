«Винтаж», «Летучий корабль» и «Майкл»

В ближайшую неделю в Уфе выступят группы «Винтаж», «Краски» и 2rbina 2rista. Любителей танцевальной музыки ждут на открытой вечеринке, посвященной творчеству голландского DJ Armin Van Buuren. В театрах покажут «Летучий корабль», «Сказание о семи батырах», «Свой путь» и «Похищение девушки». В кинотеатрах Уфы – несколько кинопремьер: «Майкл», «Пропасть», «Кощей. Тайна живой воды», «Мечтать не вредно» и «Убийственная вечеринка».

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева (в центре)

Концерты

30 мая в «Огнях Уфы» выступит группа «Винтаж». Созданный в 2006 году музыкантами Алексеем Романофым и Анной Плетневой, коллектив по-прежнему вызывает интерес у поклонников поп-музыки. В Уфе группа исполнит свои главные хиты.

30 мая в парке аттракционов «Дустар» состоится опен-эир Armin Van Buuren Tribute Night. Для уфимцев прозвучат лучшие треки ди-джея Armina van Buurena и других музыкантов из DJ Mag Top 100.

4 июня на сцену MusicHall 27 выйдет группа 2rbina 2rista, выступающая в жанре «хоррор-рэпа». Коллектив отпразднует свой 15-летний юбилей в кругу фанатов.

5 июня в ресторане «Максимилианс» выступит популярная в нулевых группа «Краски». Трио представит гостям вечера яркую концертную программу, наполненную ностальгическими хитами: «Он не знает ничего», «Сегодня к маме я приехала домой», «Оранжевое солнце», «Старший брат» и другими.

Спектакли

31 мая в Башкирском государственном театре оперы и балета состоится отчетно-выпускной концерт Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева. Праздничное событие станет важным этапом для каждого юного артиста, вышедшего на сцену, чтобы продемонстрировать свое мастерство, указано в афише.

1 июня на сцене Башоперы покажут спектакль «Летучий корабль». В сказочной стране развернутся удивительные приключения принцессы Забавы, Вани-трубочиста, Бабок-Ежек, Царя, Водяного, Полкана и всех, кто стремится к мечте...

«Сказание о семи батырах» прозвучит 2 июня со сцены Молодежного театра. Отважный боец в компьютерных играх Тимур случайно впускает в наш мир злодея Катилу. И теперь всех землян, и в их числе родителей Тимура, могут спасти только семь легендарных героев-батыров разных национальностей, которые должны объединить свои усилия. Но так ли просто будет подружиться семерым батырам? И смогут ли они победить зло?

«Свой путь» проложит труппа Русского драматического театра и музыканты кавер-группы Magicfive 3 июня. Однажды Вера услышала совсем незнакомую песню – и жизнь ее круто изменилась. Однажды Петр встретил Веру... В этом мире, меняющемся с головокружительной скоростью, две линии жизни вдруг причудливо переплелись.

В Башкирском театре драмы 3 июня покажут спектакль «Похищение девушки». Главные герои — участники любовного треугольника. Красавица Ямиля не отдает явного предпочтения ни одному из двух кавалеров — ни пожарному Мухаметше, ни трактористу Кутлуахмету. Кутлуахмет решается на отчаянный шаг — похитить любимую девушку.

Соседские помещики Иван Петрович Берестов и Григорий Иванович Муромский не ладят между собой из-за разных взглядов на жизнь и способов ведения хозяйства. Вражда родителей не дает возможности их детям — Алексею и Лизе — познакомиться в уездном дворянском обществе. Находчивая девушка решает переодеться простой крестьянкой, чтобы тайком от отца повидать молодого помещика, о котором до сих пор знала лишь понаслышке. Спектакль «Барышня-крестьянка» можно будет увидеть 5 июня в Башкирском театре оперы и балета.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Актер Марк Эйдельштейн (справа)

Кино

Драма «Майкл». История жизни короля поп-музыки Майкла Джексона. В ролях: Колман Доминго, Натаниэл Логан Макинтайр, Ниа Лонг, Амайа Мендоза и другие.

Триллер «Пропасть». Даша и Саша — счастливые молодожены. Свадебное путешествие и прыжок с парашютом над предгорьем Эльбруса должны стать началом их новой жизни. Но судьба вносит свои коррективы. Пилотом оказывается Артем — бывший Даши, о котором она не хотела даже вспоминать. Когда самолет терпит крушение, троим приходится прыгать без подготовки. Стропы путаются. Они чудом остаются в живых — но оказываются подвешены над горной пропастью посреди бушующих лесных пожаров. Даша оказывается между двумя мужчинами, с каждым из которых связана ее жизнь. Один — настоящее. Другой — незажившее прошлое. В ролях: Марк Эйдельштейн, Тина Стойилкович, Степан Белозеров, Иван Забелин, Виктория Буцких, Иван Мартынов и другие.

Мультфильм «Кощей. Тайна живой воды». Триста лет Кощеевых поисков избранницы наконец увенчались успехом, и приготовления к свадьбе с Варварой идут полным ходом. Однако так просто его заветная мечта не исполнится, и вот уже Кощей вместе с Добрым молодцем Елисеем и Колобком отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти любимую.

Комедия «Мечтать не вредно». Случай сводит двоих парней, чья жизнь полна неудач и неустроенности: один работает продавцом магазине, другой убирает аэропорт. Но их объединяет одна страсть — баскетбол. Не имея ни связей, ни денег они решают стать спортивными агентами. Мир больших денег и амбициозной мечты придется брать штурмом, главное — чтобы хватило смекалки, упорства, веры себя и отличного чувства юмора даже в самой безвыходной ситуации. В ролях: Жан-Паскаль Зади, Рафаэль Кенар, Магали Лангре, Габриэль Кабальеро и другие.

Комедия «Убийственная вечеринка». По приглашению подружки молодой юрист Мехди решает провести лето на роскошной вилле ее родственников. Но внезапно между членами семьи и смотрителями особняка вспыхивает конфликт. Мехди убежден, что сможет переломить ситуацию и примирить враждующих, но его действия только все усугубляют, а ситуация окончательно выходит из-под контроля. В ролях: Лоран Лафитт, Элоди Буше, Рамзи Бедиа, Лор Калами, Сами Уталбали и другие.