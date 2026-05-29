В Ленобласти школьницу подозревают в поджоге колонки на АЗС

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после поджога на автозаправке. По данным регионального управления СКР, к происшествию может быть причастна 15-летняя школьница.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленобласти подростка подозревают в поджоге заправки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Ленобласти подростка подозревают в поджоге заправки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Инцидент произошел ночью на Приютинской улице. По версии следствия, девочка облила топливную колонку горючей жидкостью и подожгла ее. Возгорание удалось быстро ликвидировать, никто не пострадал.

Предполагаемую поджигательницу оперативно нашли. Во время допроса восьмиклассница рассказала, что около двух недель назад с ней связался неизвестный через Telegram. Следуя его указаниям, подросток купила две канистры бензина и приехала на такси к АЗС.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела.

Матвей Николаев