В Ленобласти школьницу подозревают в поджоге колонки на АЗС
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после поджога на автозаправке. По данным регионального управления СКР, к происшествию может быть причастна 15-летняя школьница.
Инцидент произошел ночью на Приютинской улице. По версии следствия, девочка облила топливную колонку горючей жидкостью и подожгла ее. Возгорание удалось быстро ликвидировать, никто не пострадал.
Предполагаемую поджигательницу оперативно нашли. Во время допроса восьмиклассница рассказала, что около двух недель назад с ней связался неизвестный через Telegram. Следуя его указаниям, подросток купила две канистры бензина и приехала на такси к АЗС.
В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела.