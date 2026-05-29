Лихачев о рывке в Арктике – главные новости «Росатома»
Строительство новейших атомоходов идет с опережением графика
Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил ключевые новости о развитии атомного ледокольного флота. Строительство новейших атомоходов идет с опережением графика, что способствует развитию круглогодичной логистики на Северном морском пути.
Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 на ходовых испытаниях во льдах
Фото: Атомфлот
Знаменитому Балтийскому заводу, флагману отечественного судостроения, исполнилось 170 лет. Здесь родились легендарные ледоколы проекта 10520: та самая «Арктика», первой достигшая Северного полюса в надводном плавании, зубастый «Ямал» и атомоход «50 лет Победы», который сегодня доставляет к макушке планеты детскую просветительскую экспедицию «Ледокол знаний».
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поздравил предприятие с историческим юбилеем. Развиваемая «Росатомом» атомная энергетика и передовые ядерные технологии позволяют России уверенно удерживать абсолютное мировое лидерство в освоении суровых арктических широт.
«Во все времена завод умел решать задачи особой государственной важности. Со стапелей сошли сотни военных кораблей, подводных лодок, научно-исследовательских и гражданских судов, многие из которых не имеют аналогов в мире. Особое место в истории Балтзавода, конечно же, занимает создание отечественного атомного ледокольного флота», – подчеркнул Алексей Лихачев.
Опережая графики: строительство ледоколов проекта 22220
В настоящий момент на стапелях Балтийского завода кипит работа над сооружением сразу трех универсальных ледоколов проекта 22220. Эти технологичные гиганты гарантируют безопасную и бесперебойную проводку грузовых караванов в самых тяжелых ледовых условиях.
«Приятно отметить, что строительство ведется в четком соответствии с планом, либо даже с опережением, что в том числе отражает образцовое взаимодействие сотрудников предприятий «Росатома» с балтийцами. У «Чукотки» фактическая готовность уже 85,5% (при плановой 85,1%). Ведется подготовка к важнейшей операции – загрузке ядерного топлива – начать которую планируем до конца мая и завершить в июне. «Ленинград» также строится быстрее плана и уже готов на 31,45% (план – 30,05%). В ближайшее время ожидаем доставку сердца «Ленинграда» – первого реактора РИТМ-200 (изготовление второго завершится в ближайшее время). По плану идут работы по строительству заложенного в ноябре прошлого года «Сталинграда»», – отметил Алексей Лихачев. По словам главы госкорпорации, темпами сооружения флота он полностью доволен.
Американская зависть: почему атомная энергетика эффективнее
Международные проекты «Росатома» и мощь российского арктического флота не остаются незамеченными за рубежом. Недавно президент США Дональд Трамп откровенно заявил, что завидует российским возможностям: «У России их почти полсотни, а у США всего один, и тот очень старый, это нелепо!». И это действительно так: в российском «парке» сегодня числится 43 ледокола, из которых восемь – мощнейшие атомные.
Отвечая на реплику американского политика, Лихачев предложил представить ситуацию без атомных ледоколов: «Достаточно сказать, что из 37 миллионов тонн грузов, перевезенных по СМП в прошлом году, большая часть перевезена благодаря усилиям восьми ледоколов нашего атомного флота».
Атомоходы обладают колоссальными и неоспоримыми преимуществами перед классическими дизельными судами:
- Высокая автономность: Атомные ледоколы способны работать до семи лет без перезарядки топлива, тогда как дизельные ледоколы требуют ежеквартальной дозаправки. В суровых ледовых условиях это технически крайне сложная и дорогая процедура.
- Уникальная ледопроходимость и скорость: Коммерческая скорость атомохода позволяет доставлять грузы из Азии в Европу в среднем за 15-20 дней, в то время как дизельный ледокол потратит на эту же логистическую операцию 35-40 суток.
«Все это радикально влияет на всю логистику в арктической зоне. Без атомных ледоколов продолжительность полноценной навигации по всему СМП была бы не больше 3-4 месяцев. С атомными ледоколами проводить караваны можно 10-11 месяцев в году. Сегодня очевидно – освоение арктической зоны, включая территории, прилегающие к Гренландии, без атомных ледоколов невозможно. Извлечь ресурсы из недр Арктики – это полдела. А обеспечить их ритмичный вывоз – задача не легче, а иногда и сложнее первой», – подытожил глава госкорпорации.
Экспертное мнение: атомный флот как гарант суверенитета в Арктике
Реализация подобных инфраструктурных мегапроектов с длительным циклом не только решает текущие задачи по транспортировке грузов, но и закладывает прочный фундамент независимости страны. Значимость масштабного обновления ледокольного флота подчеркивает Андрей Бобыло, проректор по внешним коммуникациям и международному сотрудничеству федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»:
«Северный морской путь и Арктика являются стратегическими интересами России, поэтому развитие атомного ледокольного флота – важнейшая задача морской транспортной отрасли. Россия является мировым технологическим лидером в данной сфере. Современные атомные ледоколы, построенные на Балтийском заводе, способны обеспечивать круглогодичную навигацию по СМП, ледовую проводку судов на огромном пространстве от Владивостока до Санкт-Петербурга, открывая торговые пути в азиатскую часть мира.
Курсанты МГУ им. адм. Г. И. Невельского ежегодно проходят практику на атомных ледоколах ФГУП «Атомфлот», отмечают их высокую технологическую оснащенность. Это гордость и элита российского флота. Работа на атомном ледоколе требует уникальных знаний, по сути дела, совмещение морской профессии с набором компетенций в сфере ядерных технологий на уровне высококвалифицированного инженера. В условиях смены транспортно-логистической парадигмы страны технологический суверенитет России сегодня во многом связан с безопасностью судоходства по СМП, строительством современного, надежного флота при определяющей роли таких крупнейших предприятий как Балтийский завод и ССК «Звезда».
Будущее СМП: от локальных задач к глобальному транзиту
Резюмируя, можно уверенно утверждать: Россия планомерно наращивает свой отрыв в глобальной арктической гонке. В перспективе ближайших лет, по мере ввода в эксплуатацию новых плавучих АЭС и ледоколов («Чукотки», «Ленинграда» и «Сталинграда»), Северный морской путь окончательно превратится в круглогодичную транспортную артерию мирового значения. Это не только гарантирует надежный экспорт отечественных ресурсов, но и предложит международным партнерам быструю, безопасную альтернативу традиционным южным маршрутам, обеспечив стабильность мировой логистики на десятилетия вперед.