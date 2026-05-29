Ростовский облсуд рассмотрит жалобы на приговор экс-главе Цимлянска

В Ростовский областной суд поступило для рассмотрения в апелляционном порядке дело бывшего главы администрации Цимлянского городского поселения Павла Разумовского, осужденного за халатность (ч.1 ст. 293 УК РФ). Соответствующая информация появилась в картотеке облсуда.

В апреле Цимлянский районный суд Ростовской области приговорил Павла Разумовского к 320 часам обязательных работ. По версии следствия, в ноябре 2023 года чиновник утвердил для проведения аукциона на ремонт дорог и тротуаров начальную (максимальную) цену муниципального контракта, рассчитанную на основе недействующего норматива затрат. Таким образом, муниципальный контракт был заключен по заведомо завышенной стоимости, а ущерб бюджету составил более 2 млн руб.

Помимо основного наказания суд первой инстанции назначил осужденному дополнительное: запретил Павлу Разумовскому в течение трех лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления. Кроме того, суд взыскал с бывшего чиновника в пользу РФ в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, почти 2,2 млн руб.

Приговор был обжалован в Ростовский областной суд. Первое заседание по рассмотрению апелляционных жалоб назначено на 2 июня.

Кристина Федичкина