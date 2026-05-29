Спрос на подержанные кроссоверы в Петербурге вырос на 27%
В Санкт-Петербурге вырос спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом. По данным исследования «Авито Авто», интерес к таким автомобилям за год увеличился на 27%, пишет ТАСС.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Средняя стоимость SUV на вторичном рынке в городе составила 2,61 млн рублей. Наиболее востребованными моделями стали Volkswagen Tiguan, BMW X5 и Toyota RAV4.
При этом часть автомобилей за год стала доступнее. Снижение средней цены зафиксировали у Toyota Land Cruiser, Nissan X-Trail и Renault Duster.
Среди автомобильных брендов самый заметный рост интереса показала Geely — число запросов на машины этой марки увеличилось на 67%. Также высокий спрос продемонстрировали Haval (+66%), Chery (+51%), Nissan (+43%) и Land Rover (+38%).
Лидером среди моделей стал Land Rover Range Rover: интерес к нему вырос на 67% за год. В тройку также вошли Volkswagen Tiguan (+61%) и Toyota RAV4 (+41%). В десятке популярных моделей оказались Toyota Land Cruiser, BMW X5, Nissan Qashqai, Kia Sportage, Honda CR-V, Renault Duster и Volkswagen Touareg.