На Дону продуктивность молочного животноводства выросла на 15%

В 2025 году продуктивность молочного животноводства в Ростовской области составила около 9 тыс. кг на голову, что на 15% больше год к году. Об этом на заседании Коллегии Минсельхоза России сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В ряде предприятий надои составляют от 14 до 18 тыс. кг в год.

Господин Слюсарь отметил, что в 2025 году в регионе было произведено около 2 тыс. т аквакультуры. Значительно возросло производство икры осетровых и форелевых видов рыбы.

Кроме этого, по информации главы региона, в регионе стартовал уникальный для России проект по выращиванию черешни, плоды которой будут созревать на 10–15 дней раньше.

Наталья Белоштейн