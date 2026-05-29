ГКДТ создаст проект реконструкции подстанции «скорой» в Воронеже за 33,5 млн

Контракт на подготовку проекта реконструкции подстанции скорой помощи на улице Бурденко в Центральном районе Воронежа стоимостью 33,5 млн руб. достался местному проектному институту «Гипрокоммундортранс» (ГКДТ). Информация появилась в ЕИС «Закупки». По условиям техзадания получить положительное заключение государственной экспертизы на разработанную документацию требуется до 25 декабря 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», начальная цена контракта составляла 33,7 млн руб. В торгах участвовала еще одна фирма — ООО ПСК «Инжиниринг» из Татарстана. Компания предложила выполнить работу за 30 млн руб., но ее заявка получила от комиссии значительно более низкую оценку — 60 баллов. В связи с этим ООО ПСК «Инжиниринг» подало жалобу на действия комиссии в части оценки заявки по показателю, связанному с наличием специалистов. Региональное УФАС признало жалобу необоснованной.

После реконструкции недостроенная подстанция «скорой» должна выполнять от 25 до 80 тыс. выездов в год. На ее базе разместят 15 бригад, в том числе четыре бригады анестезиологии-реанимации, предназначенные для оказания специализированной медпомощи жителям всего города. Работать объект должен круглосуточно, в две смены. Общая площадь всех зданий и сооружений (сама подстанция, гараж и автомойка) составит около 6,1 тыс. кв. м.

Подрядчика для строительства подстанции воронежские власти искали с 2021-го. Весной того года контракт за 265,9 млн руб. получила воронежская ремонтно-строительная компания «Панорама». Однако осенью власти расторгли соглашение из-за отставания от графика. Компания успела выполнить работы на 31,7 млн. Вторым подрядчиком в апреле 2023-го стало ООО «Кристалл» Араика Казаряна. Контракт стоил 285,7 млн руб. В ноябре того же года министерство расторгло его в одностороннем порядке, так как подрядчик не выполнил работы. Третьим на объект зашло московское ООО «Строй-проект» в июне 2024-го. Фирма согласилась достроить подстанцию за 408 млн руб. Завершить работы планировали до конца 2025 года, но в октябре контракт расторгли в одностороннем порядке из-за просрочки и ненадлежащего исполнения условий подрядчиком. К тому моменту «Строй-проекту» перечислили 122,6 млн руб.

Оригинальный проект подстанции скорой помощи в Центральном районе также разрабатывал «Гипрокоммундортранс» по контракту, заключенному в 2018 году. Компания получила за работу около 6 млн руб.

«Почему именно проект реконструкции объекта незавершенного строительства, а не корректировка первоначальной проектной и рабочей документации? Потому что за годы простоя могло существенно измениться состояние объекта. Необходимо заново обследовать и зафиксировать его реальное состояние. А после сформировать актуальные решения с учетом градостроительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных норм, которые также могли измениться»,— прокомментировали подписание нового контракта в ГКДТ.

Работы профинансируют из регионального бюджета в рамках областной адресной инвестиционной программы.

Денис Данилов