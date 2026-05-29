В Батайске строительство школы за 2 млрд рублей завершат в 2027 году

Строительство школы №6 в Батайске планируют завершить до 31 марта 2027 года. Стоимость проекта составляет более 2 млрд руб. На оснащение учебного учреждения планируют направить 265,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Договор с подрядчиком заключен в марте 2025 года. Здание школы площадью 25 тыс. кв. м будет четырехэтажным. На территории учебного учреждения разместятся спортзалы, актовый зал на 540 мест, столовая и учебные аудитории.

Школа рассчитана почти на 1,5 тыс. мест. Занятия в ней должны начаться в 2027 году.

Наталья Белоштейн