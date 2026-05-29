На благоустройство городов и сел Ставрополья выделено 3 млрд рублей

В 2026 году на благоустройство населенных пунктов Ставропольского края выделено свыше 3 млрд руб. Об этом сообщал губернатор Владимир Владимиров в ходе ежегодного послания.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Большая часть средств поступит из федерального бюджета. Будут благоустроены курортные зоны в Пятигорске и Кисловодске, возведены 33 детские площадки, обустроены 22 дворовые территории, планируется реализовать 33 проекта комфортной городской среды и поддержать 148 местных инициатив.

Наталья Белоштейн