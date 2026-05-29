СКА продлил контракт с Андреем Педаном до 2029 года

Петербургский СКА заключил новое трехлетнее соглашение с защитником Андреем Педаном. 32-летний хоккеист, выступающий за клуб с 2022 года, останется в команде до конца сезона 2028/29. В активе игрока — Кубок Континента и бронза чемпионата России-2023, сообщили в пресс-службе СКА.

В минувшем чемпионате он отыграл 54 встречи

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ В минувшем чемпионате он отыграл 54 встречи

За четыре сезона в составе армейцев Педан провел 196 матчей и набрал 61 очко (16 голов + 45 передач). В минувшем чемпионате он отыграл 54 встречи, записав на счет 17 баллов. Новое соглашение рассчитано на три года.

Кирилл Конторщиков