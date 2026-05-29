Жительницу Ставрополья осудили за кражу 3 млн рублей умершего сожителя

20-летнюю жительницу Михайловска приговорили к трем годам колонии строгого режима за кражу денег и имущества умершего сожителя. Она признана виновной по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что фигурантка, используя интернет-приложение банка, незаконно сняла со счета своего умершего сожителя около 3 млн руб., переведя их на свой счет. Кроме этого, осужденная переоформила на себя его автомобиль, подделав подпись в договоре купли-продажи.

Приговор не вступил в законную силу.

