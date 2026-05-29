Задержан житель Ростова по подозрению в краже пенсии умершей на 2,5 млн рублей

Полиция задержала жителя Ростова-на-Дону по подозрению в присвоении пенсии умершей матери за семь лет на сумму более 2,5 млн руб. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Мать задержанного скончалась в марте 2019 года, незадолго до этого переехав в Ростов из соседнего города.

«Сын, получив справку о смерти матери, решил не обращаться в орган ЗАГС за свидетельством о смерти. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник с 2019 по 2026 год продолжал получать пенсионные выплаты, которые перечислялись на карту умершей женщины», — сообщили в полиции.

Полученные деньги подозреваемый тратил на собственные нужды. На время следствия он заключен под стражу.

