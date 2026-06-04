Вечнозеленые патенты — стратегия продления исключительных прав на лекарственные препараты путем последовательного получения патентов на определенные зависимые изобретения. Это позволяет производителям оригинальных лекарств искусственно продлевать срок охраны препарата, ограничивая доступ конкурентов на рынок.

Приказ Минэкономики (приказ Минэкономики России от 21 февраля 2023 года №107), которым установлены Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на изобретения, постулирует, что изобретение не может быть запатентовано, если оно основано на создании химического соединения, являющегося формой уже известного химического соединения или его производным, которое не проявляет новых свойств в качественном или количественном отношении по сравнению с известным соединением, поскольку в этом случае отсутствует достаточный изобретательский уровень.

Несмотря на усилия по совершенствованию экспертизы, в российской патентной системе отсутствуют специальные механизмы, которые бы прямо предусматривали ответственность патентообладателей за злоупотребление исключительными правами. В законодательстве есть общие положения о защите от недобросовестного использования интеллектуальных прав (например, принципы добросовестности и запрета злоупотребления правом), но они носят общий характер и не адаптированы специально для случаев злоупотребления патентными правами в фармацевтической сфере.

Судебная практика в России в основном сосредоточена на защите прав патентообладателей и рассмотрении споров о нарушении исключительных прав, но не на привлечении к ответственности за злоупотребление этими правами. В рамках Международного инновационного юридического форума Петр Белый, основатель, председатель совета директоров «Промомеда», в качестве решения проблемы незаконной монополизации предлагал внедрить систему двойного контроля — со стороны государственных органов и системы общественного контроля в форме публичных обсуждений и мнений. По его мнению, такой подход снижает риск ошибок и способствует появлению инновационных решений в стране.