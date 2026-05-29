Жителя Ставрополя осудили на 10 лет за перевод террористам 2,7 млн рублей

Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима 32-летнего жителя Курского округа Ставрополя по обвинению в финансировании террористического сообщества (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Он собрал и перечислил террористам более 2,7 млн руб. под видом благотворительности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Осужденный признал вину в полном объеме и раскаялся на суде.

Противоправная деятельность фигуранта пресечена следователями СК России, оперативными сотрудниками УФСБ России по региону и ГУ МВД России по СКФО.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн