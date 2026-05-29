На Куйбышевской железной дороге зафиксирован рост погрузки

Погрузка на Куйбышевской железной дороге в Самарской области за четыре месяца 2026 года достигла 19 млн тонн, что на 2,7% превышает показатели аналогичного периода 2025 года.

Основной объем перевозок обеспечили нефть и нефтепродукты — 12 млн тонн (+4,8%). Также выросли отгрузки зерна в 1,7 раза до 1,1 млн тонн, химикатов и удобрений — до 1,5 млн тонн, промышленного сырья — до 1 млн тонн и лесных грузов — до 104 тыс. тонн (+19%).

В апреле 2026 года на магистрали погрузили 4,9 млн тонн грузов, что на 4,2% больше, чем в апреле предыдущего года.

