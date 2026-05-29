В Анапе строят 22 отеля категории 4–5 звезд на 238 млрд рублей

В Анапе продолжают развивать гостиничную инфраструктуру высокого класса. На курорте строят 22 отеля категории «четыре» и «пять звезд». Общий объем инвестиций в проекты составляет 238 млрд руб., рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на церемонии открытия отеля Miracleon Dusit Thani Resort & SPA Anapa 5*, передает корреспондент «Ъ-Кубань».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что Анапа остается одним из крупнейших курортов страны и располагает 1,8 тыс. различных средств размещения. По его словам, присутствие международных гостиничных брендов и развитие премиального сегмента позволят курорту выйти на новый уровень сервиса и укрепить позиции на туристическом рынке.

Глава региона подчеркнул, что гостиничная отрасль края продолжает активно расти. В целом на территории Кубани строят около 200 отелей категории «четыре» и «пять звезд». Совокупный объем инвестиций в эти проекты оценивается в 1,5 трлн руб. Значительная часть новых объектов приходится именно на Анапу, где продолжают расширять инфраструктуру для круглогодичного отдыха.

Как сообщила мэр Анапы Светлана Маслова, на курорте уже работают 70 отелей, предлагающих систему «все включено» и «ультра все включено». Еще порядка 60 гостиниц категории «четыре» и «пять звезд» предоставляют расширенные программы отдыха и дополнительные сервисы для туристов. В 2026 году на курорте планируют ввести в эксплуатацию еще несколько объектов, в том числе три детских средства размещения.

Ранее сообщалось, что в предстоящем летнем сезоне Анапа рассчитывает принять не менее 3 млн туристов. По оценке вице-президента Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексана Мкртчяна, рост турпотока связан со снятием запрета на купание с 1 июня 2026 года. В прошлом году курорт, по оценкам экспертов, потерял около 1,5 млн туристов, некоторые из них выбрали отдых в Сочи.

По данным администрации Краснодарского края, уровень бронирования гостиниц, отелей и здравниц Анапы на летний сезон почти достиг 40%, что на 10% выше показателя прошлого года. Одновременно выросла и стоимость размещения. В среднем цены на отдых увеличились примерно на 20% по сравнению с прошлым годом.

Эксперты туристического рынка отмечают, что Анапа сохраняет ценовое преимущество перед другими черноморскими курортами. По словам Алексана Мкртчяна, стоимость проживания в гостиницах одинаковой категории в Анапе остается примерно на четверть ниже, чем в Сочи. Это, по мнению участников отрасли, продолжает поддерживать высокий интерес к курорту со стороны семейных туристов.

Мария Удовик, Алина Зорина