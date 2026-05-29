Технологии, наука и тренды горной промышленности

Со 2 по 5 июня в Новокузнецке пройдет XXXIV Международный горнопромышленный форум и специализированные выставки «Недра России. Уголь России и Майнинг», «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности» и «ПромТехЭкспо». Мероприятие объединит производителей оборудования, поставщиков технологий, недропользователей, представителей науки, власти и профессионального сообщества.

Фото: Предоставлено ООО «Маркетинг от Тимченко»

Более 30 лет выставка подтверждает статус одной из ключевых отраслевых площадок России и помогает индустрии адаптироваться к изменениям и новым вызовам времени. Особый акцент сезона 2026 — расширение тематики за пределы угольной отрасли. Выставка становится пространством для обсуждения всего комплекса вопросов, связанных с развитием минерально-сырьевой базы, технологическим обновлением предприятий, кадровым обеспечением, безопасностью производства и кооперацией между бизнесом, наукой и регионами.

В этом году в выставке примут участие компании из 64 городов России. Также будут представлены экспоненты из Казахстана, Республики Беларусь, Китая, Индии и Турции. Экспозиция объединит решения для геологоразведки, проходки горных выработок, ведения взрывных и подготовительных работ, а также спецтехнику и оборудование для открытой, подземной добычи и обогащения. Будут представлены системы рудничной вентиляции, водоотлива и климатического контроля, цифровые продукты для сбора, анализа и мониторинга данных.

Фото: Предоставлено ООО «Маркетинг от Тимченко»

«Даже в непростые для отрасли и региона времена наша выставка остается местом встречи специалистов со всей России. Проект давно вышел за рамки исключительно угольной повестки, а географическое расположение выставки позволяет собрать целевых специалистов: от геологов до обогатителей Сибири, Урала, Дальнего Востока», – отметила директор выставки «Недра России. Уголь России и Майнинг» Альбина Бунеева.

В рамках деловой программы специалисты обсудят вопросы безопасности, автоматизации, снижения издержек, экологии, развития территорий, подготовки кадров и ведения бизнеса в современных условиях.

В день открытия соглашение о стратегическом сотрудничестве подпишут ОАО «БелАЗ», УК «Кузбассразрезуголь» и ООО «Б-24». Событие приурочено к 60-летнему юбилею партнерства между компаниями.

В этом году впервые пройдет индустриальный фестиваль «Майнинг Фест». Гостей ждут мастер-классы, лекции, тест-драйвы спецтехники, экскурсии, выставки, музыкальные выступления и другие активности. Его основная цель – рассказать о рабочих профессиях и помочь молодежи с профориентацией.

Фото: Предоставлено ООО «Маркетинг от Тимченко»

Выставка пройдет при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, МЧС РФ, а также Правительства Кузбасса, администрации Новокузнецка и ключевых отраслевых объединений.

Генеральным партнёром выставки выступает АО «Горнопромышленная стратегия». Спонсор — Банк ВТБ. Партнёры — АО «Копейский машиностроительный завод» и АО «Кузнецкбизнесбанк». Спонсором регистрации посетителей стало ООО «ДИС Групп», а регистрации участников — ООО «Кузбасс-Сервис».

ООО «Маркетинг от Тимченко»