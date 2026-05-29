Жительницу Минвод осудили на год условно за контрабанду золота на 4 млн рублей
Минераловодский городской суд приговорил к одному году условно местную жительницу по обвинению в незаконном перемещении через границу (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) 515 гр. золота на 4,4 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В суде установлено, что подсудимая, находясь в международном аэропорту Минвод, при оформлении на рейс «Минеральные Воды – Стамбул», незаконно переместила через таможенную границу Евразийского экономического союза 17 кустарно изготовленных слитков золота.
Изъятые слитки обращены в доход государства.
Приговор суда не вступил в законную силу.