Офис банка «Таврический» в центре Петербурга уйдет с молотка за 362 млн рублей

На открытый аукцион выставлено трехэтажное здание на улице Радищева, 39, где ранее располагался головной офис банка «Таврический». Стартовая цена лота — 362,4 млн рублей. Объект площадью более 2,4 тыс. кв. м имеет статус памятника регионального значения. Торги состоятся в середине июля, сообщает 78.ru.

Сейчас помещение свободно, арендаторы отсутствуют

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Здание расположено в престижной локации Центрального района, по соседству с элитными жилыми комплексами. Сейчас помещение свободно, арендаторы отсутствуют. Новому собственнику предстоит соблюдать охранные обязательства, поскольку постройка входит в реестр объектов культурного наследия. Банк «Таврический» проходил процедуру финансового оздоровления, реализация офиса — часть плана по урегулированию обязательств. Организатором аукциона выступает Росимущество.

Кирилл Конторщиков