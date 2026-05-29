Казахстан намерен построить в Омске школу с изучением казахского языка

Власти Республики Казахстан планируют построить школы на территории трех регионов России, включая Омскую область. Об этом в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане сообщил вице-премьер, министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин.

«Мы выступили с инициативой построить школы в Оренбургской области, в Омске и в Астрахани. С Оренбургом, насколько я знаю, земельный участок уже согласовали, Астрахань и Омск согласовывают. И когда все это будет готово, мы одновременно подпишем соглашение»,— цитирует господина Жумангарина ТАСС. Планируется, что в этих школах будут изучать как русский, так и казахский языки.

В ноябре прошлого года главы России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали меморандум о намерении открыть казахстанско-российские общеобразовательные учреждения. Представители России выступили с инициативой о строительстве таких учебных заведений в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях республики.

По данным переписи 2020 года, в Омской области проживало 78,3 тыс. казахов (около 4% всего населения). В нескольких районах их доля превышает 10%.

