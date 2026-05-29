Новый проходческий щит «Любовь» запустят на коричневой ветке метро после ПМЭФ-2026

Сразу по завершении Петербургского международного экономического форума на строительстве Красносельско-Калининской линии метро приступит к работе шестой проходческий щит. Петербуржцы выбрали для него имя «Любовь» — за этот вариант проголосовали 45% горожан. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил в эфире телеканала «78».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый щит оснащен модернизированной системой управления

Фото: Пресс-служба Смольного Новый щит оснащен модернизированной системой управления

Фото: Пресс-служба Смольного

По словам губернатора, новый щит весом 300 тонн оснащен модернизированной системой управления.

«В него вмонтирована кабина пилота. Также щит снабжен автоматизированной системой управления, которая позволяет оператору отслеживать положение относительно траектории трассы на экране в онлайн-режиме»,— отметил господин Беглов.

Комплексу предстоит пройти под землей почти 4 тыс. метров от «Путиловской».

Кирилл Конторщиков