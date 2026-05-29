Спортивный фестиваль для участников СВО пройдет в Екатеринбурге в День России

В День России, который состоится 12 июня, в Екатеринбурге впервые проведут спортивное мероприятие «Фестиваль для СВОих» для бойцов специальной военной операции (СВО), сообщили в администрации города.

Ожидается, что в соревнованиях на площадке спортивной школы «Юность» примут участие около 350 участников и ветеранов спецоперации, а также члены их семей.

По программе мероприятия пройдут соревнования по мини-футболу, армрестлингу, дартсу, жиму штанги, а также эстафета ГТО и перетягивание каната. Кроме того, в 9:00 пройдут гонки дронов через полосу препятствий. При этом церемония открытия запланирована на 12:00.

В праздник в Историческом сквере Екатеринбурга также проведут акцию «Хором славим Россию и город!».

Ирина Пичурина