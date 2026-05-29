На Ставрополье продолжают устранять последствия ливней с градом

В городах и селах Кавминвод, Курском и Георгиевском округах Ставропольского края из-за сильного дождя с градом 28 мая повреждения получили здания и автомобили. Остановлена работа ГКНС Минвод. Об этом сообщает глава региона Владимир Владимиров.

«Крупная авария на главной канализационной станции в Минеральных Водах. Ливень подтопил и обесточил насосно-силовое оборудование. Сейчас специалисты ГУП "Ставрополькрайводоканал" откачивают воду, чтобы запустить его. Поручил руководству предприятия задействовать все силы и средства, чтобы оперативно устранить аварию»,— рассказал глава региона.

Главам округов, пострадавших от неблагоприятных погодных условий, было поручено незамедлительно зафиксировать все повреждения и, в случае необходимости, объявить режим ЧС.

Наталья Белоштейн