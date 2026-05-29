В Лабинске автомобиль загорелся после ДТП

В Лабинске Краснодарского края автомобиль Jeep Cherokee съехал с дороги и врезался в частное домовладение, после чего в строении произошло возгорание, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным полиции, ДТП произошло накануне около 22:07 на улице Карла Маркса. За рулем находился 43-летний житель Геленджика, который не справился с управлением транспортным средством. В результате аварии никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.

После прибытия на место сотрудники Росгвардии задержали водителя, который, по их оценке, находился в неадекватном состоянии и оказывал неповиновение.

В настоящее время полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Вячеслав Рыжков