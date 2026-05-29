Производство автотранспорта на Ставрополье выросло в 2,5 раза

Предприятия Ставропольского края в январе—марте 2026 года увеличили производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в министерстве энергетики, промышленности и связи региона.

Автопром стал одним из наиболее быстрорастущих сегментов промышленности края на фоне общего снижения промышленного производства. Кроме того, в 1,7 раза вырос выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий.

Положительная динамика также отмечена в производстве текстильных изделий, где индекс достиг 397,3%. Производство мебели увеличилось на 22,7%, металлургической продукции — на 17%.

По данным ведомства, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным видам деятельности за первый квартал составил 170,1 млрд руб. Из них 115,9 млрд руб. пришлось на обрабатывающие производства.

В министерстве также сообщили о росте выпуска отдельных потребительских товаров. Так, производство шампуней и лаков для волос в регионе увеличилось в 1,6 раза.

При этом общий индекс промышленного производства в Ставропольском крае по итогам января—марта составил 90,8%, а в обрабатывающих производствах — 86,7%.

