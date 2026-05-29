В Театре кукол Екатеринбурга пройдет премьера спектакля «Аленький цветочек»

В большом зале Екатеринбургского театра кукол 29 и 30 мая пройдет премьера спектакля «Аленький цветочек» по одноименной сказке Сергея Аксакова. Как сообщили в пресс-службе театра, над инсценировкой работал режиссер-постановщик Николай Бабушкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: София Паникова Фото: София Паникова Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 3 Фото: София Паникова Фото: София Паникова Фото: София Паникова

«Психологически этот вариант сказки стал более современным и понятным. Чудище у нас не просто монстр, который рефлексирует по поводу своей внешности. Несмотря на свою мощь, он очень ранимый. И не может показаться перед девушкой, которая ему нравится»,— рассказал Николай Бабушкин.

Историю о любви будет открывать сцена с двумя парящими птицами. Сначала каждая мечется поодиночке, и только в финале они соединятся. Режиссер поделился, что эта деталь отражает соприкосновение душ влюбленных. Над музыкой работала Лариса Паутова. В качестве художника-постановщика выступил заслуженный артист России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» — Андрей Ефимов.

Действие на сцене представлено по системе традиционного японского кукольного театра бунраку. Этот вид искусства появился в начале XVIII века и представляет тандем актеров-кукловодов, музыканта и сказителя. По словам Андрея Ефимова, такой формат представления был выбран специально для этой сказки.

Нагромождение сундуков с богатствами, расшитые драгоценностями наряды, украшения не так интересны главной героине, как жизнь в зачарованном саду вместе с любимым. Ткани для локации были расписаны вручную. Кроме этого, с помощью декораций удалось добиться эффекта «крупного плана». В нескольких эпизодах актеры одновременно управляли куклой чудовища на сцене и большой головой зверя на фоне.

София Паникова