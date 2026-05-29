ФСБ в Новороссийске задержала подозреваемого в попытке подрыва поезда

В Новороссийске сотрудники ФСБ задержали мужчину 1993 года рождения, подозреваемого в подготовке террористического акта на железнодорожной инфраструктуре, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

По данным ФСБ, гражданин России самостоятельно вышел на связь с представителем Службы безопасности Украины через мессенджер Telegram. В ходе переписки ему, как утверждается, было поручено осуществить подрыв участка железной дороги в момент прохождения пассажирского поезда.

Следствие полагает, что подозреваемый получил инструкции по изготовлению взрывного устройства, приобрел необходимые компоненты и изготовил взрывчатое вещество, которое хранил по месту проживания. Задержание произошло во время обследования участка железной дороги, где, по версии спецслужбы, планировалась закладка взрывного устройства.

В ФСБ заявили, что в результате оперативных мероприятий пострадавших нет, материальный ущерб не допущен.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).

Вячеслав Рыжков